Стоимость билетов на концерт Shaman в Белгороде варьируется от 3 до 9 тысяч рублей, что вызвало недовольство местных жителей. Об этом сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня» Ксении Собчак.

В соцсетях, подчеркивается в публикации, звучат жалобы на высокие цены — особенно в условиях сложной обстановки в регионе.

«А говорят, у патриотизма нет цены», — иронично заметила Собчак.

Концерт Shaman запланирован на 3 декабря 2025 года в ДК «Энергомаш». На момент анонса — 30 октября 2025 года — большинство мест в зале оставались свободными.

Известно, что местные Shaman выступает по собственной инициативе: как уточняли в региональном оперштабе, бюджетные средства на приглашение артиста не выделялись.

Недавно Shaman исполнил песню, посвященную лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну в ходе своего выступления в КНДР. Музыкант принимал участие в концерте в театре «Мансудэ», приуроченном к 80-летнему юбилею основания Трудовой партии Кореи. После концерта Ким Чен Ын поднялся на сцену, чтобы выразить признательность российским деятелям искусства за их выступления.