Тодоренко спешно вышла на работу после родов

Телеведущая Регина Тодоренко вышла на работу спустя месяц после родов не из-за профессиональной необходимости, а из желания обеспечить детей высоким уровнем жизни.

Об этом сообщает Telegram-канал «Свита короля» со ссылкой на приятельницу знаменитости.

«Регина хочет дать своим сыновьям все самое лучшее, сделать их счастливыми», — поделилась подруга.

Также в окружении Тодоренко намекнули на финансовую нестабильность супруга телеведущей Влада Топалова. Знакомая подчеркнула, что в современном мире сложно воспитывать детей без финансового достатка.

«Как это сделаешь без денег? Вот и приходится ей крутиться — с мужем же все не очень хорошо», — сказала она.

Информация основана на анонимных источниках из окружения пары — ни Тодоренко, ни Топалов официально не комментировали финансовые аспекты семейной жизни.

Накануне Тодоренко призналась, что похудела на килограмм спустя месяц после родов.Третьи роды у знаменитости состоялись 25 сентября 2024 года. Уже в октябре она приступила к съемкам, объяснив это необходимостью «не выпадать из профессии».