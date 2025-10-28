СБУ заочно предъявила обвинение Киркорову

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение российскому певцу Филиппу Киркорову из-за выступлений в Крыму и Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом во вторник, 28 октября, сообщил офис украинского генпрокурора.

Артисту вменяют «неоднократное нарушение порядка въезда на территорию Украины». Киркоров регулярно участвовал в мероприятиях в регионах, которые Киев считает своими. В частности, 18 марта 2021 года он выступил на митинге в Москве, поддержав принятие Крыма в состав России. В 2022 году певец посетил военный госпиталь в Феодосии, где поддержал российских военных. В 2024 году народный артист РФ выступил в госпитале в Горловке, передает ТАСС.

3 октября стало известно, что СБУ объявила в розыск ректора Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Анатолия Торкунова. Кроме того, в марте 2023 года ректор был внесен в базу украинского сайта «Миротворец»*.

Ранее певица Татьяна Куртукова, известная исполнением песни «Матушка-земля», также попала в базу украинского сайта. Артистку обвинили в «в пропаганде войны», а также в покушении на суверенитет Украины.

*Признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России.