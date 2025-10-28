Продюсер «Полицейского с Рублевки» — о смерти звезды сериала Романа Попова: Это был большой и добрый ребенок

Актер Роман Попов, умерший на 41-м году жизни, запомнился зрителям в первую очередь по роли следователя Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки». Один из продюсеров картины Андрей Семенов в Семенов в разговоре с Daily Storm признался, что новость о смерти Попова пробрала его просто до мурашек и теперь ему сложно вспоминать об артисте в прошедшем времени. Это был большой и добрый ребенок, сказал про Попова продюсер сериала.

«Я просто ошарашен... Остались самые теплые чувства от работы с Ромой. Это наш с ним первый крупный проект — «Полицейский с Рублевки». Он для нас был очень близким актером», — заявил продюсер.

Семенов вспомнил, как он и коллеги Валерий Федорович, Евгений Никишов, Илья Куликов на первом этапе помогали финансово Попову, который боролся с раком: «Конечно, мы знали о болезни, но думали, что он выкарабкается. Продюсеры даже скидывались ему на лечение. Рома был большой, добрый и простой человек. Это такой, не знаю, можно ли так сказать, взрослый ребенок. От него не исходило негатива, а наоборот, было какое-то озорство».

Продюсер также рассказал, как команда, работавшая над сериалом, пыталась спасать Попова от депрессии. «На первом этапе, когда он вылечился, мы его ругали. Потому что Рома не соблюдал режим, не хотел гулять. У него была депрессия послеоперационная. Мы записывали мотивирующие видео, чтобы воодушевить его. Это было немножко по-детски, но тем не менее сработало», — сказал Семенов.

Он добавил, что свяжется с агентом Попова, коллегами и они вместе подумают, как теперь помочь финансово семье актера. У Попова остались трое детей: сын Федор и дочери Елизавета и Марта. С женой Юлией артист жил с 2007 года.

Попов скончался 28 октября в возрасте 40 лет, сообщил его концертный директор Илья Новиков. О дате прощания будет сообщено дополнительно.

В 2018 году Попову диагностировали рак головного мозга, а в 2019-м ему удалось победить болезнь. В июне 2025-го у артиста случился судорожный приступ.

Попов не стал скрывать, что спустя семь лет у него произошел рецидив. В августе он признался, что ослеп на один глаз.

Роман Попов еще в студенческие годы увлекся КВН, а после переезда в Сочи в 2003-м начал комедийную карьеру. Спустя время вместе с Оганесом Григоряном они образовали юмористический дуэт «20:14. Город Сочи». Команда являлась финалистом нескольких сезонов проекта «Comedy Баттл».

Артист снялся в более чем 30 проектах, помимо «Полицейского с Рублевки». В его карьере были роли в фильмах и сериалах «Каникулы президента», «Последнее видео на YouTube», «Девушки бывают разные», «Любовь в нерабочие недели», «БУМЕРанг», «Казанова в России», «Дракулов», «Убить босса», «Ботан и Супербаба», «Детективное агентство Мухича», «На Рубле без рубля», «Красный-5», «УничтоЖанна», «Папу маме заверни» и другие.

]]>