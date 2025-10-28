Самойлова назвала неожиданную причину развода с Джиганом

Блогер Оксана Самойлова рассказала журналистам, что 17 лет терпеливо ждала, пока ее муж, рэп-исполнитель Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштейн), наконец повзрослеет, но этого так и не случилось. Об этом пишет РИА Новости.

Оксана подчеркнула, что Денису следует повзрослеть. Он добавила, что этот процесс займет не месяцы, а годы.

«Джигану нужно повзрослеть. Это не произойдет за пару месяцев, нужно пару лет. Я 17 лет ждала. Мое терпение закончилось», — отметила Самойлова.

Ранее сообщалось, что интересы рэпера Джигана в ходе бракоразводного процесса будет представлять адвокат Сергей Жорин.

Джиган захотел примириться с Самойловой

Самойлова и Джиган сыграли свадьбу в 2012 году, у них четверо детей. 6 октября 2025 года мировой судья зарегистрировал заявление блогера о расторжении брака.