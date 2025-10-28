Успенская рассказала о самом опасном корпоративе: «Лежат на снегу 6 трупов»

Любовь Успенская вспомнила, как поездка на корпоратив в Сургуте закончилась массовым убийством. Подробностями происшествия звезда поделилась в шоу «Вопрос ребром». Певица рассказала, что прилетела выступить на праздновании 30-летия недавно освободившегося вора в законе — Коли Баранова.

© Super.ru

«Он такой широкий, добрый, не знал, что делать. Он меня на лошадях вёз, там в минус 20 в карете, на лошадях, а за мной мерседесы ехали», — поделилась воспоминаниями артистка.

«Я была в таком угаре»: Успенская рассказала, как ее задержали в США

Звезда шансона, тем не менее, запомнила корпоратив как самый опасный в своей жизни.

«Нам надо было утром улетать, мы легли спать, а он поехал в казино проверить билеты. И мы вдруг слышим автоматную очередь. Это было так страшно. Я выскакиваю, значит, в гостиную, и жена из другого номера этого Коли. Колю убили. Мы бежим, света нет в подъезде, лифта нет, мы бежим с 4-го этажа вниз, и там, на земле, лежат на снегу 6 трупов», — рассказала певица.

Любовь Успенская призналась, что страшно было не только за себя. С ней была 4-летняя дочка, муж и музыкальный коллектив.