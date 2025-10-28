Ксения Бородина рассказала об отношениях 16-летней дочери с Сердюковым

Блогерша Ксения Бородина рассказала, как ее старшая дочь ладит с ее новым мужем Николаем Сердюковым. Телеведущая призналась — у них настолько хорошие отношения, что иногда они объединяются против нее.

В этом году Бородина вновь вышла замуж. Ее новым супругом стал Николай Сердюков. Несмотря на то, что блогера часто критикуют в Сети, Ксения и ее дочери с мужчиной счастливы. По словам телеведущей, Сердюков смог найти подход к ее детям от предыдущих отношений.

«Хорошие отношения, иногда они могут объединиться против меня. А в целом Мару — подросток, она любит проводить время с подругами, обожает ходить заниматься танцами, общается и проводит все свое свободное время там. Она очень самостоятельная, мы уже ей не так интересны. Но, в целом, когда мы остаемся втроем, они общаются больше, конечно», - поделилась Ксения.

К слову, Бородина признавалась, что хочет ребенка от Николая, но пока отрицает все новости о беременности. Недавно мошенники от лица Ксении сообщили, что она скоро станет мамой, но это оказалось фейком. По словам телеведущей, она не станет скрывать радостные новости, когда они действительно будут ожидать малыша.

