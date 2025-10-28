Юлианна Караулова рассказала о травме, полученной при встрече с привидением

Певица Юлианна Караулова в беседе с Teleprogramma.org рассказала, что однажды ей довелось столкнуться с привидением и она получила травму в результате этой встречи.

Как заметила артистка, однажды она пришла в квартиру, чтобы забрать свои вещи, споткнулась и упала головой вниз.

Собеседница издания указала, что у нее до сих пор шрам над бровью из-за этого падения и она тогда получила сотрясение мозга.

По словам Карауловой, потом ей рассказали, что в этой квартире живет привидение. Певица признается, что «абсолютно поверила» в это, потому что упала таким образом, как будто ей кто-то подставил подножку.