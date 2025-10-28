«Большие аппетиты»: Басков поднимает гонорар за новогодний корпоратив

Певец Николай Басков повышает гонорар за новогодний корпоратив. В декабре он будет получать около 10 млн рублей, сообщает «Абзац» со ссылкой на продюсера Сергея Дворцова.

По словам собеседника, гонорар певца на частных мероприятиях уже составляет 4–5 миллионов рублей, но в декабре он увеличится вдвое. Как утверждает Дворцов, у Баскова «большие аппетиты, он достаточно востребованный, его все любят и уважают».

Вместе с тем, как сообщается, райдер артиста весьма скромный. Ему достаточно горячей и холодной воды в душе, молчаливого водителя, крепкого кофе и плотных штор. Это все, что нужно, чтобы восстановить силы после успешного выступления, уточнил продюсер.

Басков сейчас активно инвестирует свои средства в ремонт нового особняка, который он называет «дворцом» и который насчитывает семь спален. Он планирует отпраздновать новоселье в честь своего 50-летия, но без участия прессы, чтобы журналисты не были ошеломлены увиденным.