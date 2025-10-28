«Я была в таком угаре»: Успенская рассказала, как ее задержали в США

Певица Любовь Успенская рассказала, что однажды ее задержали в США после езды на скорости 180 километров в час и отправили в изолятор, в котором находились арестованные за проституцию женщины. Об этом сообщает Телеграм-канал «Звездач» со ссылкой на шоу «Вопрос ребром».

Успенская эмигрировала в США в 1978 году. В Америке она выступала в русском ресторане «Садко» и хорошо зарабатывала. Как отмечала певица, решение о переезде в РФ в 1993 году далось ей нелегко: она «долго пыталась стать своей в Америке», родила там дочь, а в России нужно было начинать все с нуля.

На шоу «Вопрос ребром» Успенская рассказала, что однажды после вечеринки в США она ехала за рулем на скорости 180 километров в час, отмечает «Звездач». По словам певицы, за ней ехали полицейские с мигалками, но она не слышала их из-за громкой музыки.

«Я была тогда в таком угаре… <…> Ну они на обочину меня и посадили в тюрьму», - рассказала Успенская.

Она добавила, что в изоляторе у нее возникли конфликты с афроамериканками, задержанными за занятия проституцией.