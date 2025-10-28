Стало известно о последних месяцах жизни Попова

В течение последних пяти месяцев актер Роман Попов вел ожесточенную борьбу за свою жизнь. Об этом заявил News.ru юморист Оганес Григорян, партнер артиста по дуэту «20:14. Город Сочи» в шоу Comedy Club.

По словам собеседника издания, все, кто знал о тяжелой болезни актера, старались ему помочь. Григорян отметил, что в последнее время Попов плохо себя чувствовал. Ему активно помогали люди после того, как узнали о его болезни, добавил артист. Он подчеркнул, что в мае «боролись как могли». Как сообщается, ситуация постепенно ухудшалась.

«И вот оно пришло к тому, что это все закончилось. Соболезнования близким я выражу лично», — заявил Григорян.

Ранее стало известно о кончине Попова на 41-м году жизни. У известного артиста, который снялся в сериале «Полицейский с Рублевки», возникли проблемы со здоровьем. Онкологическое заболевание было обнаружено у него в 2018 году. В 2021-м он находился на лечении в медицинском учреждении.

Попов недавно обратился к своим поклонникам, выразив благодарность за поддержку в сборе средств на лечение онкологического заболевания. В сентябре он начал новый курс химиотерапии.