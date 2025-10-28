Любовь Успенская рассказала, что не может жить без Москвы

Музыкальная исполнительница Любовь Успенская в диалоге с VK Records Беатрис Небис рассказала о своём творческом пути и любви к Москве.

Как она отметила, у неё было не самое «эстетичное» знакомство с Москвой, но сейчас она не представляет жизни без столицы.

«Я помню, что мы шли в аэропорту в Шереметьево, там шланги валялись на лестнице, надо было их переступать, в туалете не было мыла, воды не было... а сейчас я не представляю своей жизни без Москвы, без России. Я когда уезжаю в самые лучшие уголки мира: Мальдивы, Таиланд — там хорошо... но я возвращаюсь сюда и понимаю, что всё это мне не надо, а надо быть дома, надо быть здесь», — поделилась она.

По её словам, она себя крайне комфортно и уютно чувствует в Москве.

Ранее Успенская поздравила RT с 20-летием и назвала телеканал «очень честным».