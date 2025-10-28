Представители рэп-исполнителя Дениса Устинова, более известного как Джиган, и блогерши Оксаны Самойловой во вторник, 28 октября, встретились в участке мирового судьи в Москве. Пара решила развестись после 13 лет брака.

Адвокат музыканта во время заседания заявил, что тот хочет сохранить семью и попросил предоставить им три месяца на примирение. Юристы блогерши в свою очередь ходатайствовали о закрытом режиме слушаний.

— Суд вернется с решениями по всем заявленным ходатайствам на следующем заседании, оно состоится 17 ноября, — передает StarHit.

Самойлова, в отличие от Джигана, самолично пришла на заседание суда. Незадолго до этого она заявила, у артиста еще есть возможность попытаться спасти их семью — повзрослеть.

Сам Джиган после появления сообщений о разводе пришел на закрытую премию рестораторов «Плавно» и выступил там с концертом. Журналистка Ксения Собчак выразила сомнение в том, что между ним и Самойловой действительно произошел разлад.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов в свою очередь заявил, что не понимает, почему кому-то интересен развод Самойловой и Джигана.