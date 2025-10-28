Актер и юморист: каким был Роман Попов

После долгой борьбы с тяжелой болезнью из жизни ушел актер Роман Попов. Как сообщает Telegram-канал Shot, в сентябре артист прошел очередной курс химиотерапии. Звезда телесериала «Полицейский с Рублёвки» столкнулся с раком в 2018 году. Тогда Попов перенес операцию и добился ремиссии. Спустя некоторое время Роману удалось вернуться к съемкам. Летом этого года актер перенес судорожный приступ и сообщил поклонникам, что рак вернулся.

Карьера Романа Попова началась на телевидении во время участия в шоу «Камеди Баттл». Артист стал резидентом проекта и появлялся в других проектах телеканала ТНТ. В 2016 году он снялся в роли обаятельного следователя Игоря Мухича в телесериале «Полицейский с Рублёвки». Позже Попов появлялся в картинах «Каникулы президента», «БУМЕРанг», «Девушки бывают разные», «Убить босса», «Детективное агентство Мухича».

