Актер и юморист: каким был Роман Попов

Александр Котлеткин
Фотография из соцсетей Романа Попова
Фотография из соцсетей Романа Попова 
Фотография из соцсетей Романа Попова
Фотография из соцсетей Романа Попова 
Фотография из соцсетей Романа Попова
Фотография из соцсетей Романа Попова 
Фотография из соцсетей Романа Попова
Фотография из соцсетей Романа Попова 
Фотография из соцсетей Романа Попова
Фотография из соцсетей Романа Попова 
Фотография из соцсетей Романа Попова
Фотография из соцсетей Романа Попова 
Фотография из соцсетей Романа Попова
Фотография из соцсетей Романа Попова 
Фотография из соцсетей Романа Попова
Фотография из соцсетей Романа Попова 
Роман Попов в телесериале «Полицейский с Рублёвки»
Роман Попов в телесериале «Полицейский с Рублёвки» 
Роман Попов в сериале "Любовь в нерабочие недели"
Роман Попов в сериале "Любовь в нерабочие недели" 
Роман Попов в фильме "БУМЕРанг"
Роман Попов в фильме "БУМЕРанг" 
Роман Попов в фильме "На Рубле без рубля"
Роман Попов в фильме "На Рубле без рубля" 
Роман Попов в сериале "Детективное агентство Мухича"
Роман Попов в сериале "Детективное агентство Мухича" 
Роман Попов в фильме "Убить босса"
Роман Попов в фильме "Убить босса" 
После долгой борьбы с тяжелой болезнью из жизни ушел актер Роман Попов. Как сообщает Telegram-канал Shot, в сентябре артист прошел очередной курс химиотерапии. Звезда телесериала «Полицейский с Рублёвки» столкнулся с раком в 2018 году. Тогда Попов перенес операцию и добился ремиссии. Спустя некоторое время Роману удалось вернуться к съемкам. Летом этого года актер перенес судорожный приступ и сообщил поклонникам, что рак вернулся.

Карьера Романа Попова началась на телевидении во время участия в шоу «Камеди Баттл». Артист стал резидентом проекта и появлялся в других проектах телеканала ТНТ. В 2016 году он снялся в роли обаятельного следователя Игоря Мухича в телесериале «Полицейский с Рублёвки». Позже Попов появлялся в картинах «Каникулы президента», «БУМЕРанг», «Девушки бывают разные», «Убить босса», «Детективное агентство Мухича».

