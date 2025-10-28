Агент Калюжного прокомментировал проблемы актера в армии

Российский актер и музыкант Глеб Калюжный не сталкивался с притеснениями в армии, он проходит срочную службу в штатном режиме. Об этом сообщил ТАСС агент артиста Григорий Сухов.

Калюжный отправился на срочную службу 27 мая 2025 года. Telegram-канал Mash распространил информацию о том, что в Семеновском полку актер якобы столкнулся с дедовщиной. Отмечалось, что его притесняют "из-за звездного статуса и привилегий".