Известного в России рэпера призвали «отменить»

Рэперу Icegergert (настоящее имя — Георгий Гергерт) следует запретить выступления в России после инцидента на его концерте, где он использовал лозунг движения АУЕ* (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Об этом заявил Виталий Бородин, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, передает News.ru.

© jojokrap/iStock.com

Собеседник отметил, что эпоха романтизации криминального образа жизни осталась в прошлом, и подобная риторика неприемлема для российских артистов. Он напомнил о том, что в России действует закон, запрещающий пропаганду криминальных субкультур, и предусмотрена уголовная ответственность за нарушение этого закона.

«После таких выходок нужно привлекать к ответственности и больше не давать возможности вообще Icegergert где-то выступать. В том числе на сцене, радио и каких-то мероприятиях», — считает Бородин.

Глава ФПБК выступил с призывом активно продвигать традиционные российские ценности и культурное наследие, чтобы оградить молодежь от влияния западных идеалов. Он подчеркнул, что массовые мероприятия, распространяющие деструктивные идеи, не имеют отношения к настоящей культуре.

* Движение АУЕ признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ