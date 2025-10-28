Опубликовано последнее обращение звезды «Полицейского с Рублевки» к поклонникам

Российский актер Роман Попов в последний раз выходил на связь с поклонниками чуть больше месяца назад. Видеобращение было опубликовано в Telegram-канале артиста 5 сентября.

На записи Попов, сидя на инвалидном кресле, благодарит неравнодушных людей за сборы денег на его лечение.

«Я хочу сказать большое спасибо за то, что вы делаете, большое спасибо за сборы. Сборы можно считать оконченными. Вы очень крутые. Такая суперсила, буду держать в курсе, как обычно, о своих боях», — сказал актер.

28 октября стало известно о смерти Романа Попова. Он скончался в возрасте 40 лет из-за рецидива рака мозга. В фильмографии артиста почти 40 фильмов, в числе которых «Новогодний беспредел», «Девушки бывают разные», «Ботан и Супербаба» и другие. Наибольшую популярность он получил благодаря роли Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки».

