Умерший от рака актер Роман Попов более двух недель был в коме

Актёр Роман Попов провёл более двух недель в коме перед смертью. По данным SHOT, 11 октября ему резко стало плохо, после чего он был госпитализирован в реанимацию в тяжёлом состоянии.

Попов перенёс операцию, после которой впал в кому и больше не приходил в сознание. Для оплаты дорогостоящего лечения семья была вынуждена выставить на продажу свой подмосковный дом.

Опухоль головного мозга оказалась неоперабельной, и актёр пытался облегчить состояние с помощью препаратов, которые привозили из-за границы. Одной упаковки лекарств стоимостью 850 тысяч рублей хватала лишь на месяц лечения.

Актеру было 40 лет. Незадолго до смерти он публиковал видеообращение, в котором благодарил поклонников за сбор на лечение.