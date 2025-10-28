Стало известно, кто будет защищать интересы Джигана при разводе
Адвокат Сергей Жорин будет представлять интересы рэпера Джигана (Денис Устименко-Вейнштейн) в рамках бракоразводного процесса с блогером Оксаной Самойловой. Об этом сам Жорин рассказал «Пятому каналу».
В октябре в СМИ появилась информация, что Самойлова подала заявление о расторжении брака мировому судье. Его зарегистрировали 6 октября.
Самойлова и Джиган женаты с 2012 года, у них четверо детей. СМИ писали, что они уже хотели развестись в 2020 году, но в итоге отказались от этих планов.
Жорин подтвердил, что будет представлять интересы рэпера. Однако деталей он не привел.
«Это правда. Но доверитель пока не уполномочил давать комментарии. Тем более, что сегодня только беседа», - заключил адвокат.