Стало известно, кто будет защищать интересы Джигана при разводе

Адвокат Сергей Жорин будет представлять интересы рэпера Джигана (Денис Устименко-Вейнштейн) в рамках бракоразводного процесса с блогером Оксаной Самойловой. Об этом сам Жорин рассказал «Пятому каналу».

В октябре в СМИ появилась информация, что Самойлова подала заявление о расторжении брака мировому судье. Его зарегистрировали 6 октября.

Самойлова и Джиган женаты с 2012 года, у них четверо детей. СМИ писали, что они уже хотели развестись в 2020 году, но в итоге отказались от этих планов.

Жорин подтвердил, что будет представлять интересы рэпера. Однако деталей он не привел.