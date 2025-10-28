Прохор Шаляпин считает машину за 9 миллионов "не очень дорогой"

Прохор Шаляпин принимает поздравления с покупкой: в списке собственности артиста теперь ещё и автомобиль, который стоит приличных денег. Впрочем, сам Шаляпин так не считает. Подробности в материале.

Прохор Шаляпин появился на вечеринке стилиста Ольги Бузовой Никиты Карстена и поделился некоторыми аспектами своей жизни. Артист, в частности, рассказал о покупке нового авто.

"У меня машина китайского производства. Машина недорогая. Хотя кому что: кому-то и велосипед дорого. Автомобиль стоит 9 миллионов. Автоматическая коробка передач, салон, то есть полная комплектация. Белый кожаный салон с массажными креслами. Это сейчас оптимальный вариант, потому что цены на машины космические. Машина, которую я изначально хотел, стоит как квартира на Патриках. У меня таких денег не было, я купил попроще. Зато считается сейчас хорошей машиной", – сообщил Шаляпин.

Также он рассказал, что пока решает, будет ли ездить сам или с водителем.

"Не знаю, как получится. Я не очень люблю ездить за рулём – очень боюсь ответственности. Но мне просто нужна машина, чтобы просто была: мало ли куда придётся поехать", – сообщил артист.

Напомним, что у Прохора Шаляпина также есть несколько квартир, какие-то из них подарены бывшими возлюбленными. Недавно он купил ещё одну квартиру на том же этаже, где уже имеет первую квартиру, а также отремонтировал двушку в Мытищах. По слухам, туда переедет жить его мама из Волгограда.