«Мне от этого стремно»: Стас Ярушин о проблемах современной музыки

Актер Стас Ярушин заявил, что его пугает то, насколько многие современные песни похожи одна на другую. Об этом он рассказал Telegram-каналу «Звездач».

Ярушин получил известность после съемок в КВН и сериале «Универ». В последние годы он начал активно заниматься своей музыкальной карьерой.

«Я не хочу быть душным, музыка - это дело вкуса, <…> я поддерживаю разные форматы, но я за то, чтобы все пели живьем», - подчеркнул Ярушин.

По мнению Ярушина, многие артисты, видя, что кто-то «выстреливает», начинают на этом «хайповать». Он подчеркнул, что многие поют не те песни, которые бы хотели, - на это ему жаловались сами артисты. Как отметил Ярушин, они объясняют, что то, что им хотелось бы исполнять, «никому не нужно».