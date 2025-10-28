Конфликты в семье, тяжелые съемки и беременность: жизнь Агаты Муцениеце

Актриса Агата Муцениеце ждет ребенка, недавно вышла замуж и снялась в сериале «Химкинские ведьмы». Как проходит беременность, есть ли непонимание в семье и сложно ли было сниматься, она рассказала в интервью «СтарХит».

Напомним, что ранее Агата Муцениеце пережила тяжелый развод с Павлом Прилучным, от которого родила дочь и сына. Супруги делили детей в суде. С 2024 года она начала встречаться с музыкантов Петром Дрангой и в этом году они сыграли свадьбу. Сейчас актриса ждет третьего ребенка и продолжает профессиональную карьеру.

По словам Муцениеце, ей очень хотелось сняться в «Химкинских ведьмах» и она рада, что смогла принять участие в проекте, несмотря на беременность.

«Я очень хотела играть в этом сериале, понимала, что складывается все идеально: успеваю сняться, уйти в декрет, насладиться премьерой и не пропасть на долгое время. Ведь всегда переживаешь, не хочется выпасть из обоймы. В итоге все прошло хорошо», — рассказала она.

Говоря о том, чем для нее запомнился проект, Муцениеце подчеркнула, что приходилось сниматься с большим количеством разных животных, в том числе огромным тарантулом, змеями и жабами.

«Я таких больших пауков еще не держала. И змей потрогала, и жабами меня обкладывали. Ощущение не то чтобы приятное, но страха не было, скорее волнительно и необычно», — отметила она.

По словам актрисы, много снимали в торговом центре, где «было уютно, тепло, весело». На площадку к ней приезжала дочь, которая с удовольствием ходила по магазинам. При этом для самой Муцениеце походы по ТЦ - мучение и на фоне этого у них с дочерью были ссоры.

«Недавно к школе покупали одежду, поехали в торговый центр. Пришлось обойти все этажи и магазины, Мия во всех что-то мерила. В итоге мы вернулись в первый. В общем, ей все обычно не нравится, мы начинаем ругаться, с ней в этом плане тяжело», — отметила актриса.

По словам Агаты Муцениеце, она старается активно участвовать в жизни старших детей, которые уже учатся в школе.

«Знаю расписание, меня добавили в родительские чаты, чего я раньше не делала. Мне нравится это, да и школа интересная», — пояснила артистка, отметив, что считает, что не должна помогать детям с домашним заданием без прямых просьб, так как «это забота ребенка и точно не ее».

Напомним, что первоначально оба ребенка от Прилучного жили с Муцениеце, позже стало известно о переезде сына к отцу. Представители актрисы заявляли, что бывший муж чинил препятствия и изолировал мальчика от общения с ней. Представители Прилучного отвергали эти обвинения. В итоге Головинский районный суд Москвы постановил, что 12-летний Тимофей должен жить с матерью, несмотря на его желание остаться с отцом.