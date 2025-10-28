Mash: Глеб Калюжный столкнулся с дедовщиной в армии

Актер Глеб Калюжный столкнулся с дедовщиной в армии. Как пишет Mash, артиста притесняют из-за звездного статуса и якобы привилегий.

По данным источника, конфликт начался после того, как Калюжный отказался подчиняться неформальной иерархии, что вызвало недовольство более опытных бойцов. Ситуация обострилась, когда за него вступились офицеры — после этого срочники пригрозили новобранцу избиением.

Некоторые сослуживцы считают, что актер использует службу для саморекламы — в частности, появляется в форме на публичных мероприятиях. Отмечается, что за полгода он не смог завести близких друзей, хотя среди военнослужащих немало творческих людей.

Мать Калюжного в беседе с Telegram-каналом заявила, что впервые слышит о конфликте. По ее словам, сын всегда звучит бодро, доволен службой и даже создал в части музыкальную группу, с которой выступал летом.

Семья актера проводила его в армию в конце мая. Когда он пришел домой, то был удивлен вокальным номером от родственников. Калюжный приехал на черном «гелике» к призывному пункту в Москве, откуда отправился к месту прохождения срочной службы.