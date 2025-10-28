Неудачный брак, стресс и отцовство: куда пропал актер Павел Сердюк

Актер Павел Сердюк, получивший известность благодаря сериалу «Моя прекрасная няня», оказался вне поля зрения поклонников и средств массовой информации. Что происходит в жизни артиста, разбиралось издание News.ru.

Карьера

Павел Сердюк родился 27 июня 1990 года в Москве, окончил ГИТИС. Известность ему принесла роль Дениса Шаталина в комедийном сериале «Моя прекрасная няня».

Также актер сыграл в картинах «Ночь в стиле детства», «Похищение воробья», «Ранетки», «Моя прекрасная няня — 2: Жизнь после свадьбы», «Сыщик Самоваров», «Рука» и других.

Однако последний фильм с его участием «Гараж» вышел еще в 2019 году. А в 2022 году актер признавался, что иногда сидит без денег, однако не переживает из-за этого.

Личная жизнь

В первом браке с солисткой «Ранеток» Анной Рудневой у актера родилась дочь София. Однако брак распался, и Руднева утверждала, что это произошло из-за измен со стороны мужа.

«В 22 года я родила Соню и уехала к маме, так как выяснилось, что Паша изменял и был в отношениях с еще одной барышней. Та, кстати, обещала при встрече облить меня кислотой и высылала мне мои неудачные фотки с подписями «посмотри на себя»», — утверждала артистка.

При этом стресс сказался на внешности Сердюка. В браке он поправился до 100 кг, а после развода похудел до 70 кг. Но сейчас артист не хочет рассказывать о личной жизни, подчеркивая при этом, что у него есть девушка.

«Характер у меня довольно сложный, своеобразное мировоззрение. Со мной очень тяжело жить. Я все вижу наперед, а это грустно. Однако всем кажется, что я теплый», — делился он.

