Звезда «Папиных дочек» Михаил Казаков высмеял бывшую жену за постановочное видео

Звезда «Папиных дочек» Михаил Казаков, сыгравший в ситкоме Илью Полежайкина, высмеял бывшую жену, которая недавно дала интервью в шоу «Пусть говорят». В разговоре с Super он назвал предоставленные Еленой видео постановочными. По его словам, об этих видео женщину спросили в зале суда.

© Super.ru

«Да мы вчера всей семьёй и офисом смеялись. С Елены в зале суда спросили о видео, которое она в "Пусть говорят" предоставила. Прежде чем такое снимать со своим любовником, чей голос за кадром прям на этом же видео в конце, нужно было хотя бы походить на курсы художника по декорациям: всё перевёрнуто, а косметика аккуратно разложена», — поделился актёр.

Напомним, что, по версии Казакова, жена ушла от него после того, как он упал с 12-метровой высоты, что привело к серьёзным проблемам с ногами. За маму тогда заступилась дочь — девочка рассказывала, что актёр поднимал на них руку. Недавно она вновь поделилась деталями их жизни.