Полина Диброва увезла общих с Дмитрием детей в африканский Кейптаун

На прошлой неделе бывшая жена телеведущего и шоумена Дмитрия Диброва посетила светский вечер. На премьерный показ фильма Полина пришла одна. Беседуя с журналистами, она анонсировала грядущую поездку за границу. Экс-избранница Дмитрия планировала полететь вместе с детьми в африканский Кейптаун.

Сегодня подписчики многодетной мамы смогли увидеть первые фотографии из путешествия. Полина показала, как проводит время в городке в Южно-Африканской Республике. 15-летний Александр, 11-летний Федор и 10-летний Илья не отказались от совместного кадра с родительницей. Все четверо выглядели счастливыми.

«Если есть основа — это главное. В моем случае основа — любовь. Мы вместе», — написала бывшая избранница известного шоумена.

© Соцсети

Подписчики Дибровой отреагировали на ее публикацию из Африки. В комментариях множество теплых слов и пожеланий. Внешний вид Полины тоже оценили высоко.