Джорджа Клуни заподозрили в связи с Джеффри Эпштейном

Секс-символ Голливуда Джордж Клуни оказался в центре скандала после публикации мемуаров Вирджинии Джуффре — одной из жертв Джеффри Эпштейна. Она утверждает, что Гислейн Максвелл, помощница и сообщница Эпштейна, хвасталась сексуальным контактом с актёром. Женщина сейчас отбывает срок за торговлю людьми и организацию секс-трафика.

Сам Клуни не комментировал эти заявления, и в мемуарах Джуффре не указаны ни время, ни место. Автор книги также признаёт, что история могла быть выдумкой Максвелл, поэтому достоверность обвинений остаётся под вопросом. Тем не менее, пользователи Сети продолжают искать доказательства связи актёра со злодеяниями Эпштейна.

Напомним, что весной этого года 41-летняя Джуффре покончила с собой. В 2015 году она подала иск против Эпштейна — финансист был арестован в 2019-м. Кроме того, она обвиняла в изнасиловании принца Эндрю — она утверждала, что он надругался над ней, когда ей было 17 лет.