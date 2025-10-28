Алла Пугачёва приобрела элитную виллу в Болгарии за десятки миллионов рублей

Певица Алла Пугачёва, покинувшая Россию, обзавелась новой элитой недвижимостью за границей. Артистка приобрела шикарную виллу в Болгарии за 500 тысяч евро (примерно 46 миллионов рублей). Об этом сообщают болгарские СМИ.

© Super.ru

По информации местной прессы, вилла находится в живописной локации — у подножия горы Витоша. Оформление сделки прошло анонимно, без личного участия Аллы Пугачёвой и её мужа Максима Галкина* (Признан иноагентом в РФ). Решение о покупке было принято дистанционно — на основании фотоматериалов объекта недвижимости. Планируется, что новоприобретённую виллу супруги осмотрят в марте грядущего года, когда Максим Галкин* прибудет в Россию с концертом.

Ранее бывший директор Филиппа Киркорова откровенно высказался по поводу брака певца с Аллой Пугачёвой. Причиной таких эмоциональных и резких речей послужили заявления Примадонны во время недавнего большого интервью.

Читайте также: В прокуратуру отправлен запрос о законности коттеджа Аллы Пугачёвой в природоохранной зоне

* Признан иноагентом в РФ