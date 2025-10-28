Садальский увидел мистику в смерти звезды «Десяти негритят»

Станислав Садальский рассказал о мистике в смерти звезды фильма «Десять негритят» Алексея Золотницкого. В своем Telegram-канале актер обратил внимание на то, что артист скончался в один день с «самым красивым мальчиком ХХ века» Бьёрном Андресеном, которого сам же озвучивал.

25 октября не стало звезды советского кино Алексея Золотницкого. Он также был одним из самых известных артистов российского кинодубляжа. По трагическому стечению обстоятельств он умер в один день со шведским актером Бьёрном Андресеном, которого озвучивал в фильме «Смерть в Венеции». Стас Садальский увидел в этом мистическое совпадение.

«Мистическое и печальное совпадение – почти одновременно пришли известия о смерти шведского актера Бьёрна Андресена и смерти одного из самых известных артистов российского кинодубляжа Алексея Золотницкого. Мистика в том, что Алексей озвучил Бьёрна в знаменитом фильме 1971 года «Смерть в Венеции». <…> Бьёрну было всего 16 лет, когда он снялся там в роли Тадзио – «самого красивого мальчика в мире», как потом стали называть его все», - отметил актер.

«Смерть в Венеции» оставила след в жизни артистов: если Алексей Золотницкий гордился своей работой, то Бьёрн Андресен негативно отзывался о картине. Стас Садальский заявил, актеры и сами не замечали, как переплелись их судьбы. В конце концов, по словам артиста, Бьёрн Андресен «продублировал» смерть того, кто подарил голос его герою в итальянской ленте.

«Золотницкий дублировал многих легендарных актеров в не менее легендарных фильмах. Но «Смерть в Венеции» выделял особенно и гордился дублированием Бьёрна, в отличие от самого Бьёрна, который говорил, что роль Тадзио испортила ему жизнь. Золотницкий умер за день до смерти Андресена. Получается, что в этот раз уже Бьёрн продублировал смерть Алексея?..» - подчеркнул Стас Садальский.

