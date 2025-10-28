«Печальное совпадение»: Стас Садальский увидел мистику в смерти звезды «Десяти негритят» Алексея Золотницкого

Страсти

Станислав Садальский рассказал о мистике в смерти звезды фильма «Десять негритят» Алексея Золотницкого. В своем Telegram-канале актер обратил внимание на то, что артист скончался в один день с «самым красивым мальчиком ХХ века» Бьёрном Андресеном, которого сам же озвучивал.

Садальский увидел мистику в смерти звезды «Десяти негритят»
© РИА Новости

25 октября не стало звезды советского кино Алексея Золотницкого. Он также был одним из самых известных артистов российского кинодубляжа. По трагическому стечению обстоятельств он умер в один день со шведским актером Бьёрном Андресеном, которого озвучивал в фильме «Смерть в Венеции». Стас Садальский увидел в этом мистическое совпадение.

«Мистическое и печальное совпадение – почти одновременно пришли известия о смерти шведского актера Бьёрна Андресена и смерти одного из самых известных артистов российского кинодубляжа Алексея Золотницкого. Мистика в том, что Алексей озвучил Бьёрна в знаменитом фильме 1971 года «Смерть в Венеции». <…> Бьёрну было всего 16 лет, когда он снялся там в роли Тадзио – «самого красивого мальчика в мире», как потом стали называть его все», - отметил актер.

«Смерть в Венеции» оставила след в жизни артистов: если Алексей Золотницкий гордился своей работой, то Бьёрн Андресен негативно отзывался о картине. Стас Садальский заявил, актеры и сами не замечали, как переплелись их судьбы. В конце концов, по словам артиста, Бьёрн Андресен «продублировал» смерть того, кто подарил голос его герою в итальянской ленте.

«Золотницкий дублировал многих легендарных актеров в не менее легендарных фильмах. Но «Смерть в Венеции» выделял особенно и гордился дублированием Бьёрна, в отличие от самого Бьёрна, который говорил, что роль Тадзио испортила ему жизнь. Золотницкий умер за день до смерти Андресена. Получается, что в этот раз уже Бьёрн продублировал смерть Алексея?..» - подчеркнул Стас Садальский.

Ранее Бьёрн Андресен объяснил, почему картина «Смерть в Венеции» разрушила его жизнь: «Я бы что-то предпринял».

1