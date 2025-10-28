39-летняя певица Пелагея рассказала о частых гастролях за рубежом. Ее слова передает «Абзац».

Пелагея стала послом «Интервидения», где исполнила песню «Течет река Волга». Зарубежные поклонники выразили надежду, что певица еще не раз выступит у них. В беседе с журналистами Пелагея не стала отрицать востребованность за границей, при этом уточнила, что гастроли по России для нее всегда в приоритете.

«У меня достаточное количество зарубежных гастролей. Я регулярно даю концерты в других странах. Мы часто выступаем и знакомим наших друзей с русской музыкой. Но туры по нашей Родине остаются для меня самыми главными и приоритетными», — высказалась знаменитость.

Ранее сообщалось, что приставы пытаются взыскать с Ивана Телегина в пользу Пелагеи 71,6 млн рублей. После расставания экс-супруги делят имущество через суд.

Также мы писали, что Пелагея смогла отвезти дочь на море после суда с экс-супругом.