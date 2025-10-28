Мать Реввы рассказала подругам о скором разводе сына с Анжеликой

Мать Александра Реввы рассказала подругам о скором разводе сына с Анжеликой. Слова инсайдера передает Telegram-канал Свита Короля.

По информации источника, мама Реввы активно распространяет слухи о разводе сына. Якобы артист большую часть времени уже проводит не с семьей, а с Михаилом Галустяном. При этом Ревва вынужден «показывать красивую картинку», чтобы не травмировать детей.

«Люба уже больше месяца летает. Говорит, что Саша наконец-то избавится от «этой змеи». Это она так невестку называет. Саша, по ее словам, с Мишей Галустяном больше времени проводит, тот его понимает. На людях пока вынужден красивую картинку показывать, они так договорились, чтобы без скандала и детей не травмировать», — сообщил инсайдер.

По мнению мамы Реввы, Анжелика всегда пыталась поссорить ее с сыном. Именно поэтому она надеется, что сын встретит новую возлюбленную.

На данный момент артист не комментировал новость о высказывании матери.