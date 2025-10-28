«Я мучаюсь, с ней тяжело»: Агата Муцениеце пожаловалась на дочь от Павла Прилучного

Беременная актриса Агата Муцениеце пожаловалась на дочь, которой сложно угодить. В интервью StarHit артистка призналась, что ругается с дочерью в торговых центрах.

По словам Агаты Муцениеце, с 9-летней Мией тяжело ходить по магазинам – ей «ничего не нравится». В отличие от дочери, актриса не любит шопинг – это ее изматывает.

«Я не люблю это, наоборот, мучаюсь, когда мы идем в магазин. Недавно к школе покупали одежду, поехали в торговый центр. Пришлось обойти все этажи и магазины, Мия во всех что-то мерила. В итоге мы вернулись в первый. В общем, ей все обычно не нравится, мы начинаем ругаться, с ней в этом плане тяжело. В отличие от дочки, я захожу в магазин, вижу вещь и сразу: «О, классный спортивный костюм!» Даже не меряю, покупаю», — поделилась Агата Муцениеце.

Напомним, звезда сериала «Закрытая школа» воспитывает двоих детей от брака с Павлом Прилучным – 12-летнего Тимофея и 9-летнюю Мию. В начале 2025 года Агата Муцениеце рассекретила отношения с Петром Дрангой, а летом пара поженилась. Сейчас артистка находится на последних сроках беременности – они с музыкантом ждут дочь.

Ранее Агата Муцениеце назвала дочь Мию «ужасно противной»: «Ей просто невозможно угодить с одеждой!»