Измена мужа, скандалы и суды: как живет певица Слава

В 2025 году певица Слава (Анастасия Сланевская) сообщила о расставании с бизнесменом Анатолием Данилицким после почти двадцати лет отношений. Портал News.ru рассказал о недавних событиях в жизни певицы.

Расставание с Данилицким

В апреле появилась информация, что Сланевская и Данилицкий больше не вместе. Бизнесмен старше певицы на 28 лет, у них есть общая дочь. СМИ писали, что проблемы в отношениях пары, связанные с изменами, возникли в 2022 году, но разногласия удалось преодолеть.

Осенью 2025-го на премьере клипа «В сердце бьет молния» Сланевская рассказала о конфликте, который привел к расставанию. Она подчеркнула, что до сих пор любит Данилицкого и считает его родным человеком. В то же время певица заявила, что в их отношениях было много измен.

«Его любовницы, мне кажется, находятся в каждом городе, куда мы сейчас поедем в рамках тура. Мне кажется, я для них буду выступать. Счастлива за его либидо - 73 года все-таки… Я считаю, молодец. Парочку его любовниц я даже знаю, он отдыхал с ними. Они похожи на меня, типаж один», - рассказала певица.

Предательства

По данным News.ru, недавно певица рассказала, что также столкнулась с предательством со стороны близких. Люди, имена которых певица не назвала, совершили «мерзкие, отвратительные, предательские» поступки и воспользовались ее добротой.

«Они меня просто загнали, затоптали до такой степени. Они меня всю высосали», - заявила певица.

Скандал из-за «Судьбы человека»

По данным издания «Новый очаг», в своем блоге певица рассказывала, что пошла на откровения о Данилицком ради пиара своих концертов. Из этих же соображений она согласилась на участие в программе «Судьба человека», но передача не вышла тогда, когда было нужно, утверждает News.ru.

«Меня все в последнее время кидают. <…> Сейчас я подаю на них в суд, поскольку ни сегодня, ни через неделю, ни через две, как раз когда пройдут мои самые большие концерты, ее не будет. Поэтому я обращаюсь в суд на эту программу», - процитировало издание Славу.

Примирение с Киркоровым

Недавно Слава призналась, что после примирения с певцом Филиппом Киркоровым у нее «камень с души упал». Артистка заявила, что их ссора была «по делу», но она слишком эмоционально отнеслась к ситуации. Деталей певица не привела.