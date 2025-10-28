Александр Ревва не подпускает женихов к 18-летней дочери

Шоумен Александр Ревва рассказал о личной жизни 18-летней дочери Алисы. Он признался, что осознает — наследница скоро может выпорхнуть из родительского гнезда. Но звездный отец хочет, чтобы она была только с достойным мужчиной. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Ревва поделился, что не боится отпускать дочь во взрослую жизнь. Они с женой стараются смотреть на все это с оптимизмом.

«Страх притягивает страх. Бояться не стоит — все будет так, как будет. Господь уже распорядился», - отметил Александр.

Тем не менее, артист осознает, что в мире есть большое количество мужчин, которые не достойны его дочери. Ревва считает Алису «бриллиантом» и верит, что ей нужен только самый лучший муж. Поэтому от плохих кандидатов шоумен ее защищает.

«Она девочка очень искренняя и настоящая. И я, конечно, буду ее оберегать и присматривать. Вокруг очень много лжи. Этот бриллиант надо охранять», - поделился Ревва.

