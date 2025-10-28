Жена Константина Ивлева от стресса поправилась на 11 кг после расставания с ним. Валерия Куденкова рассказала о трудном периоде в соцсети.

Осенью 2025 года Ивлев и Куденкова объявили о расставании после четырех лет брака. Валерия не скрывает, что тяжело переживает разрыв. Она обращалась за помощью к психологам и прошла курс выездной терапии. Кроме того, экс-возлюбленная повара поправилась на 11 кг на нервной почве.

Она опубликовала видео, сделанное на кровати, и призналась, что в последнее время увлекалась сладким и заедала им стресс. Теперь Валерия намерена сбросить набранные кг.

«Сначала конфеточки, шоколадочки, а потом я жирный-жирный-жирный, как поезд пассажирный. Неистово худею!» — высказалась она.

Ранее сваха Анна Осипова объяснила, почему шеф-повар Ивлев разводится с молодой женой. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».

Второй развод, суд по алиментам и «Миротворец»: что известно о Константине Ивлеве

Также мы писали, что жена Ивлева может остаться ни с чем после развода.