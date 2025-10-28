Лещенко рассказал о своем состоянии на фоне сообщений о больной спине и одышке

Народный артист РСФСР Лев Лещенко опроверг сообщения о проблемах со здоровьем и пении под фонограмму. Его слова приводит «Абзац».

«У меня все нормально. Я под фонограмму никогда не пою», — заявил Лещенко.

Он подчеркнул, что прибегает к использованию фонограммы только в телевизионных концертах.

28 октября сообщалось, что Лещенко пришлось отказаться от грандиозных сольных шоу и сократить количество корпоративов до двух в месяц. По данным Telegram-канала Mash, принять такие меры певца заставили проблемы со здоровьем — больная спина и одышка. Уточнялось, что из-за этого артист поет под фонограмму и максимум 40 минут.