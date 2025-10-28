Собчак высмеяла Пашиняна: «Михаила Круга он включит наконец?»

Журналистка Ксения Собчак отреагировала в Telegram-канале «Кровавая барыня» на очередной музыкальный ролик премьер-министра Армении Николы Пашиняна.

В опубликованном 28 октября видео Пашинян появляется перед камерой под звуки композиции «Survivor». Завершая ролик, он демонстрирует жест сердца и желает подписчикам доброго утра и любви.

Собчак, в свою очередь, не удержалась от иронии и задалась вопросом в личном блоге: «Михаила Круга он включит уже наконец или сколько еще ждать, я не понимаю?».

Таким образом, журналистка напомнила подписчикам о том, что еще в начале октября завирусился ролик с Пашиняном, на котором он слушал трек певицы Земфиры (признана в РФ иностранным агентом) «Прости меня, моя любовь».

Недавно СМИ раскрыли планы Собчак по получению ВНЖ в Испании. Об этом сообщила газета El Pais со ссылкой на источники. Как добавили журналисты, Собчак намерена оформить вид на жительство на себя и своего сына. Документ запрошен со сроком действия до 2028 года.

По информации El Pais, заявление российской знаменитости все еще находится на рассмотрении.

