Бритни Спирс отреагировала на скандальное видео со своим нетрезвым вождением

Бритни Спирс попыталась оправдаться после того, как в Сети распространился ролик, на котором она опасно маневрирует за рулем в Калифорнии.

Певица заявила в личном блоге, что женщина с видео — вовсе не она.

«Если кому-то интересно — это не я, это двойник», — написала поп-дива.

В следующем посте певица призналась, что чувствует себя униженной из-за слухов о себе.

«Я вообще не чувствую уважения ко мне — это невероятно ужасно», — написала она.

Звезда добавила, что потеряла вдохновение показывать новое творчество, но опубликовала архивное видео, где рисует красками, а также фото в розовом купальнике.

Кроме того, Бритни отреагировала на обвинения бывшего мужа Кевина Федерлайна, который недавно выпустил мемуары.

«Постоянный газлайтинг со стороны бывшего мужа — это больно и утомительно. Все эти ложные истории — просто способ заработать, и в итоге страдаю только я», — добавила она.

Напомним, кадры, опубликованные Page Six, показали, как певица выезжает на машине за пределы своей полосы, пересекает двойную сплошную и делает резкий разворот с визгом шин. Видео вызвало тревогу у поклонников и близких звезды, которые опасаются, что Бритни «теряет контроль над собой».