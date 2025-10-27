Таисия Повалий купила дом в Подмосковье

Певица Таисия Повалий купила новый дом в Подмосковье. Об этом сообщает Metro.

Напомним, что в 2022 году Повалий переехала из Украины в Россию, после чего поселилась в Москве. Как сообщает издание, все это время у нее не было собственного жилья. К покупке ее подтолкнула необходимость ухаживать за пожилой матерью — теперь семья живет в частном доме. Где именно находится новый дом Повалий, издание не уточняет.

«Мы почти всю жизнь прожили в частном доме. Да и мама моя родом из деревни, тоже привыкла к земле – это наше место силы. А в квартире, которую мы снимали на 13-м этаже, ей было некомфортно и тяжело. Поэтому и решила купить дом – тут легко дышится, много деревьев и света. Для мамочки это – спасение», — рассказала она.

Ранее Повалий рассказала о желании спеть в Киеве.