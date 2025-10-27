Шаляпин купил автомобиль за 9 миллионов рублей

Певец Прохор Шаляпин рассказал о покупке автомобиля за 9 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Во время презентации осенней коллекции бренда Никиты Карстена «Бабкины будни» Шаляпин рассказал о том, что приобрел машину китайской компании Lixiang. По его словам, цена в девять миллионов рублей является «оптимальным вариантом», потому что цены на остальные автомобили «космические». Как объяснил Шаляпин, изначально он хотел другую машину, но та оказалась слишком дорогой.

«Я ездить не очень люблю за рулем, мне просто нужна машина, чтобы была, мало ли куда поехать. Я очень ответственный — не дай Бог кого задену на улице, это же такой гам поднимут! Салон кожаный, с массажем — это сейчас оптимальный вариант, потому что цены на машины космические. Та машина, которую я изначально хотел, стоит как квартира на "Патриках", у меня таких денег не было, я купил вот эту попроще», — рассказал он.

Ранее стало известно, сколько денег просит Прохор Шаляпин за одно выступление.