Оксана Самойлова явилась в суд по делу о разводе: "Джигану нужно повзрослеть"

Сегодня, 28 октября, в одном из столичных судов состоялась предварительная беседа сторон по поводу бракоразводного процесса между рэпером Джиганом и его супругой Оксаной Самойловой. Сам артист не пришел, отправив вместо себя представителя. А вот Оксана на заседании присутствовала и даже поговорила с журналистами.

"Джигану нужно повзрослеть, это не происходить за день, за два. Я уже 17 лет ждала. Я предполагала, что сегодня он не придет. Мы с ним не виделись давно, с 20 сентября. Дети находятся, когда хотят, с папой, когда хотят, со мной", - рассказала Оксана Super.

Напомним, что Самойлова подала на развод в начале октября. Что стало причиной расставания пары, до сих пор неизвестно. В Сети уже судачат, что, мол, Джиган будет биться за каждую копейку. Другие же решили, что рэпер боится, что Оксана запретит ему видеться с детьми, поэтому и нанял такого серьезного адвоката как Сергей Жорин. Однако, ни Жорин, ни артист информацию о разводе не комментируют.

Напомним, Оксана Самойлова и Джиган встретились в 2010 году. Между ними сразу возникли чувства, влюбленные стали жить вместе. А свадьбу сыграли в 2012-м. Блогерша родила музыканту четверых детей.