Роман Костомаров продолжает жить активной и насыщенной жизнью, несмотря на свое крайне непростое положение. Два года назад олимпийский чемпион едва не умер из-за тяжелой пневмонии. У спортсмена начался некроз тканей, что привело к последующей ампутации кистей рук и стоп.

Коллега Татьяна Навки по льду не отчаялся, а всерьез взялся за себя. Роман продолжил регулярно заниматься спортом, чтобы не потерять форму. Так, сегодня Костомаров похвастался успехами в плавании. Фигурист опубликовал видео, на котором он совершает заплыв в бассейне. «Кстати, намного быстрее плыву, да? Молодец!» — отметил свой прогресс спортсмен.

«Хвалю себя периодически… Подбадриваю… Молодец, Ромка», — подписал Костомаров свой пост. Фанаты олимпийского чемпиона поддержали кумира и восхитились его несгибаемой силой духа. «Илье Муромцу не снилась ваша мощь!», «Я, когда задумываюсь, делать ли мне зарядку, вспоминаю такие видео Романа», «Каждую секунду жизни молодец!» — написали фолловеры.

«И я тебя хвалю!» — также отметилась под постом ведущая Екатерина Стриженова.