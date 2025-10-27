Киркоров объявил себя трубадуром любви

Народный артист России Филипп Киркоров выбрал себе новый титул и объявил, что полностью восстановил здоровье и готов радовать поклонников творчеством.

Артист заявил, что считает себя трубадуром любви, передает «Московский комсомолец».

Киркоров признался, что вдохновлен новым титулом и уже оправился от недомоганий.

«Доктор меня восстановил», – подчеркнул он.

Ранее Киркоров сообщил, что восстановился после лечения осложнений из-за ожога. Он назвал себя «фениксом».

В августе Киркоров упал во время выступления на сцене «Новой волны» в Казани.