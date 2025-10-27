Ветеран Афганистана подал шестой иск к Пугачевой

Ветеран боевых действий в Афганистане и адвокат Александр Трещев подал уже шестой иск к певице Алле Пугачевой на 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

© Соцсети

Отмечается, что новый иск зарегистрирован в Пресненском суде Москвы. Это уже вторая попытка Трещева обратиться в Пресненский суд, прошлое его заявление инстанция отказалась рассматривать.

Ранее ветеран уже подавал аналогичные иски к Пугачевой в Тверской (дважды) и Савеловский суды Москвы, а также в Одинцовский суд Подмосковья. Во всех случаях заявления ему возвращали.

Поводом к таким действия стало интервью Пугачевой на канале «Скажи Гордеевой»*, которое вышло 10 сентября. Трещев заявил, что в нем певица порочила честь президента России, сомневалась в правильности принятых им решений, оскорбляла российскую армию и правоохранительные органы, при этом восхваляя лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева. По словам ветерана, слова Пугачевой он воспринял «на свой счет», поэтому и подал иск о защите чести и достоинства.

*Катерина Гордеева признана иноагентом в РФ