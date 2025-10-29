Алла Пугачева приобрела роскошную виллу в Болгарии за полмиллиона евро

Алла Пугачева приобрела виллу в Болгарии за €500 тысяч

Алла Пугачева приобрела новую недвижимость в Болгарии, став владелицей виллы стоимостью €500 тысяч в закрытом комплексе на окраине Софии. Об этом сообщили болгарские СМИ со ссылкой на собственные источники.

Сделка была заключена через представителей, причем артисты выбирали объект по проектной документации без личного осмотра. По имеющейся информации, Пугачева и Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) не планируют посещать новое владение до марта 2026 года, продолжая проживать на Кипре.

После начала СВО Галкин и Пугачева уехали с детьми из России. У пары есть израильские паспорта и гражданство Кипра. Комик попал в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года. По данным Минюста, артист находится под иностранным влиянием. Юмористу не удалось оспорить этот статус в Верховном суде.

10 августа 2025 года журналистка Катерина Гордеева (признана в РФ иностранным агентом) выпустила интервью с Пугачевой, где та ответила на вопрос о предательстве Родины.

По словам Пугачевой, ее действительно называют предателем России, однако себя она предателем не считает и не считает, что «бежала» из страны, как о ней иногда пишут.

Ранее СМИ сообщили, что Пугачева уже давно не получает пенсию.