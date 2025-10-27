11 пар российского шоу-бизнеса, которым не мешает разница в возрасте

Надежда Бабкина и Евгений Гор (разница в возрасте 30 лет). Певицу и ее избранника разделяют 30 лет разницы в возрасте, однако они вместе вот уже 22 года. Бабкина и Гор познакомились в 2003 году в Саратове, где 23-летний певец участвовал в конкурсе молодых исполнителей, а 53-летняя народная артистка заседала в жюри. За 22 года свадьбу они так и не сыграли, а в прессе регулярно появлялись сообщения об их расставании. Певица при этом регулярно их опровергает, хотя и признает, что не живет вместе с Евгением Гором. В начале этого года она заявила: «Он никуда не делся, представьте себе, мы до сих пор рядом и вместе. Просто у него свой бизнес, он очень занят. Но по факту 22 года мы вместе. И ничего нам не мешает заниматься своими вещами, а потом видеться. Мне очень нравится такое житие-бытие. Терпеть не могу, когда дома постоянно маячит кто-то со своими носками, едой. Я хочу прийти и молчать, не общаться вообще». Кроме того, Бабкина регулярно объясняет публике, что не содержит Евгения Гора: он зарабатывает написанием песен, а недавно начал еще и выпускать ароматические свечи.