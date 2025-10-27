11 пар российского шоу-бизнеса, которым не мешает разница в возрасте

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова (разница в возрасте 44 года). Возможно, самая противоречивая пара российского шоу-бизнеса в глазах пользователей соцсетей. Брухунова познакомилась с Петросяном еще студенткой Московского университета культуры в нулевые, когда пришла в его театр в качестве помощницы. В середине 2010-х она заняла должность директора театра, на которой остается до сих пор. О романе Евгения Петросяна с Брухуновой, которая моложе его на 44 года, заговорили в 2018-м, когда юмориста стали часто видеть в компании молодого администратора. И действительно, в конце года Петросян развелся со своей женой Еленой Степаненко, а в 2019-м женился на Брухуновой. Позже выяснилось, что отношения с юмористом у нее завязались задолго до развода. Однако она не считает, что увела Петросяна из семьи, поскольку «брака не видела». У Петросяна и Брухуновой родились двое детей — сын Ваган и дочь Матильда. В сентябре супруги громко отметили 80-летие юмориста. В октябре Брухунова отправилась в круиз с детьми, спровоцировав слухи о том, что Евгений Ваганович недоволен ее тратами и дело идет к разводу. Однако супруга комика это отрицает.
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая (разница в возрасте 36 лет). Кончаловский и Высоцкая в браке 27 лет и до сих пор остаются режиссером и его музой: с 2002 года Юлия снялась в семи фильмах своего супруга. Они познакомились в 1996-м на фестивале в Сочи. Начинающей актрисе было тогда 22 года, а знаменитому режиссеру, женатому четвертым браком, — 58. Очарованный Высоцкой Кончаловский предложил ей вместе отправиться в Стамбул, она согласилась. Вскоре режиссер развелся с диктором телевидения Ириной Мартыновой и заключил свой пятый брак. У Высоцкой и Кончаловского родились двое детей, дочь Мария и сын Петр. В 2013-м в семье произошла трагедия – ДТП, в результате которого Маша впала в кому. Супруги никогда не говорят публично о ее состоянии и просят не спрашивать о ней в интервью. Они вообще редко обсуждают личную жизнь. Лишь в 2023-м Высоцкая призналась: «Андрей Сергеевич больше отец мне, чем своим детям. Я нашла в нем и авторитет, и безупречность. А главное — опору и безусловное принятие того, какая я есть. Как он относится ко мне».
© Кирилл Каллиников/РИА Новости
Надежда Бабкина и Евгений Гор (разница в возрасте 30 лет). Певицу и ее избранника разделяют 30 лет разницы в возрасте, однако они вместе вот уже 22 года. Бабкина и Гор познакомились в 2003 году в Саратове, где 23-летний певец участвовал в конкурсе молодых исполнителей, а 53-летняя народная артистка заседала в жюри. За 22 года свадьбу они так и не сыграли, а в прессе регулярно появлялись сообщения об их расставании. Певица при этом регулярно их опровергает, хотя и признает, что не живет вместе с Евгением Гором. В начале этого года она заявила: «Он никуда не делся, представьте себе, мы до сих пор рядом и вместе. Просто у него свой бизнес, он очень занят. Но по факту 22 года мы вместе. И ничего нам не мешает заниматься своими вещами, а потом видеться. Мне очень нравится такое житие-бытие. Терпеть не могу, когда дома постоянно маячит кто-то со своими носками, едой. Я хочу прийти и молчать, не общаться вообще». Кроме того, Бабкина регулярно объясняет публике, что не содержит Евгения Гора: он зарабатывает написанием песен, а недавно начал еще и выпускать ароматические свечи.
© Илья Питалев/РИА Новости
Александр Цекало и Дарина Эрвин (разница в возрасте 30 лет). В конце 2018 года в прессе появились сообщения о том, что у 57-летнего Цекало есть любовница. В ответ он заявил об оскорбленных чувствах: оказалось, что телеведущий уже развелся со своей прежней женой и планирует вступить в брак с новой возлюбленной. «Сообщаю всем, кто подглядывает, снимает на телефон, а после выкладывает в соцсети и печатает: мы с Дариной любим друг друга, наши отношения начались не вчера. Мы обручены. У нас будет семья», — написал он в соцсетях. Вскоре стало известно, что Александр Цекало и 27-летняя модель и художница Дарина Эрвин из Казахстана вступили в брак в США, где они познакомились и жили до последнего времени. Недавно пара переехала в Россию: в мае этого года супруги появились на церемонии вручения ХII Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в Москве.
© Владимир Андреев/ТАСС

Михаил Шуфутинский и Светлана Уразова (разница в возрасте 28 лет). В 2020-м певец, которому было тогда 72 года, начал называть своей женой 44-летнюю Светлану Уразову, артистку его шоу-балета «Атаман», которая пришла в коллектив еще в 90-е. Об официальной церемонии бракосочетания, впрочем, не сообщалось. Их отношения завязались после кончины супруги Михаила Шуфутинского Маргариты в 2015-м. Позже он признавался, что и раньше добивался благосклонности Светланы, но получал отказ, поскольку был женат. «Мы знакомы уже 25 лет. Я был женат тогда, а она мне отказывала. В трудный момент, когда я остался один, Светлана единственная поняла меня. У нее тогда вспыхнули чувства. Чувства до сих пор не иссякают. Я понимаю, что жив, ведь со мной рядом самый близкий человек. Вся моя семья хорошо приняла Свету», — говорил Шуфутинский.
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Константин Эрнст и Софья Эрнст (разница в возрасте 27 лет). Генеральный директор «Первого канала», которому сейчас 64 года, и 37-летняя звезда сериала «Содержанки» познакомились в 2013 году во время подготовки к Олимпийским играм в Сочи, где Софья, стилист по профессии, работала одной из ассистенток. В 2014-м пара начала выходить в свет, тогда же будущая жена Константина Эрнста поступила в Школу-студию МХАТ. Константин и Софья Эрнст заключили брак в 2017-м после рождения старшей дочери Эрики (она появилась на свет в 2016-м). Сейчас у них трое детей — в 2017-м родилась дочь Кира, а в 2020-м — сын Лев. Материнство не помешало актерской карьере Софьи Эрнст: с 2019 года она снимается в сериале «Содержанки», кроме того в ее фильмографии — роли в фильмах «ВМаяковский», «Союз спасения», «Северный ветер» и «Сердце Пармы».
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Олег Меньшиков и Анастасия Чернова (разница в возрасте 23 года). Когда в начале 2005-го стало известно, что Олег Меньшиков тайно женился, это стало почти сенсацией. Оказалось, что он уже два года встречался со студенткой ГИТИСа, с которой познакомился на концерте, а церемония бракосочетания состоялась еще летом 2004-го — совсем без огласки. Актеру было тогда 44 года, его избраннице — 21. Журналистам удалось узнать, что Анастасия — родом из небольшого северного городка, выросла в многодетной семье. А еще — что она редко выходит из дома, хорошо готовит и пока нигде не снималась. Актерской карьеры выпускница ГИТИСа не сделала: журналистам она говорила, что не хочет пользоваться авторитетом мужа ради ролей, и в итоге полностью посвятила себя семейной жизни. В 2020-м Олег Меньшиков тяжело заболел, пережил кому, но диагноз никому не известен: слухи об онкологическом заболевании он опровергает. Восстановившись, Меньшиков стал чаще мелькать в светской хронике вместе с женой: этим летом артист выложил в соцсети совместные фотографии, сделанные на отдыхе в Италии.
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Татьяна Буланова и Валерий Руднев (разница в возрасте 19 лет). В 2019 году певица начала встречаться с бывшим теннисистом, предпринимателем Валерием Рудневым, а через три года он сделал ей предложение. Свадьбу сыграли в 2023-м: артистке тогда исполнилось 54 года, ее возлюбленному было 35. В браке Буланова даже официально взяла фамилию мужа. А незадолго до свадьбы рассказывала в эфире программы «Ты не поверишь!», что жених купил ей ресторан в центре Санкт-Петербурга, заплатив за него 50 млн рублей. В этом году сотрудники ресторана публично пожаловались на задержки зарплат, антисанитарию в помещении и накопившиеся долги поставщикам. Однако гендиректор ресторана Валерий Руднев заявил, что деньги сотрудникам задерживала компания-посредник, а долги перед поставщиками — это обычная ресторанная практика. Татьяна Буланова супруга поддерживает. В недавнем интервью Ксении Собчак она сказала, что долги у Руднева образовались из-за прогоревшего партнера. Она призналась, что отношения с мужем у нее такие, о которых она всегда мечтала.
© buslya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Лера Кудрявцева и Игорь Макаров (разница в возрасте 16 лет). Телеведущая и хоккеист познакомились в 2012 году в ресторане. Уже через несколько месяцев Макаров сделал Кудрявцевой предложение встретить старость: свадьбу сыграли в 2013-м в Москве, когда телеведущей был 41 год, а спортсмену — 25. А в 2018-м у супругов родилась дочь Мария. В 2024 году Кудрявцева объявила, что ушла от мужа. Как оказалось, после завершения в 2020-м спортивной карьеры он не смог найти себя — начались проблемы с алкоголем. Тогда Макаров смог справиться с собой и отправился в реабилитационный центр. Но победить алкоголизм это не помогло. В июле этого года Лера Кудрявцева написала откровенный пост, в котором призналась, что «стала созависимой». «Я боюсь, что он умрет, что что-то случится, если не контролировать», — написала звезда. Позже она удалила пост. Игорь Макаров в ответ потребовал от жены в соцсетях: «Уже просто успокойся и молчи». А людей, которые его критикуют, призвал «заниматься своими делами». Позже Кудрявцева сообщила подписчикам, что «все нормально», а 1 сентября супруги вместе проводили дочь в первый класс.
© Anatoly Lomohov/Global Look Press

Марина Федункив и Стефано Маджи (разница в возрасте 13 лет). Муж Марины Федункив — маркетолог из Италии, который оказался в России в качестве советника Итало-Российской торговой палаты. Они познакомились в 2019-м, а поженились в 2021 году: свадьбу сыграли 27 августа, в день 50-летия актрисы. Жениху на тот момент было 37 лет. В 2024 году у пары родился сын, которого назвали Теодором в честь деда Федункив. Как недавно призналась актриса в интервью «Газете.Ru», роль матери стала для нее самой долгожданной в жизни. «Самое сложное — это расставаться с ребенком, когда еду на съемки или встречи. Мамы меня поймут — мыслями я все равно рядом с сыном. А то, от чего поет сердце, — это его улыбка. За нее я готова простить и бессонные ночи, и капризы», — рассказала Федункив.
© marina_phedunkiv/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Нонна Гришаева и Александр Нестеров (разница в возрасте 12 лет). Муж заслуженной артистки Российской Федерации младше ее на 12 лет. Он тоже актер: Нонна Гришаева познакомилась с ним, когда пришла с дочерью Анастасией на детский новогодний праздник, где Нестеров, недавний выпускник эстрадного факультета ГИТИСа, играл роль Медвежонка. Актеры подружились, а со временем их отношения переросли в роман. В 2006 году они сыграли свадьбу в Праге, а через три месяца у них родился сын Илья. Нестеров взял на себя обязанности администратора жены и до сих пор выполняет всю организационную работу для Нонны Гришаевой, которая с 2014 года руководит Театром Роста в Царицыно. В 2015 году брак едва не распался: папарацци сфотографировали Гришаеву с ее партнером по спектаклю «Варшавская мелодия» Дмитрием Исаевым. Однако супруги пришли к взаимопониманию — как писали СМИ, при условии, что Гришаева больше не будет общаться с Исаевым. 5 сентября Нестеров опубликовал в соцсетях совместное фото с женой, сделанное на премьере мюзикла «Вальс Бостон». А подписчики вспомнили, что как раз в этот день исполнилось 19 лет со свадьбы Нонны Гришаевой и Александра Нестерова.
© Валерий Мельников/РИА Новости

К парам с разницей в возрасте часто относятся с предубеждением: кажется, что общего может быть у людей из разных поколений? Но жизнь показывает: люди, родившиеся в разные десятилетия, способны быть счастливы вместе. Иногда — всем назло.

Подборка знаменитых российских супругов, которых разделяют десятилетия, — в фотогалерее «Газеты.Ru».