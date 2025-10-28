Юлии Меньшовой угрожали после интервью с Волочковой

Юлия Меньшова решила высказаться об Анастасии Волочковой. Поводом стало старое интервью с Анастасией Волочковой, где Юлия, по мнению балерины, устроила самый настоящий допрос с пристрастием.

© ТВ Центр

Вопросы были такими жгучими, что после эфира телефон Меньшовой превратился в горячую линию для возмущённых поклонников балета. По словам Юлии, с того момента её семье начали названивать с угрозами. В комментариях под тем интервью многие встали именно на сторону звезды балета: "Не ожидала от Меньшовой такого отношения к собеседнику. Вот такие люди и сломали Волочкову, и сейчас мы видим то, что видим".

Однако некоторые пользователи всё-таки не поддержали приму балета и вопросы ведущей посчитали абсолютно корректными: "Юля задаёт конкретные вопросы и выводит Настю на чистую воду".

Сама Меньшова признала, что ошиблась в оценке личности Волочковой при подготовке к интервью.