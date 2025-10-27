Переехавшая в США певица Кристина Орбакайте показала костюм для Хэллоуина

Певица Кристина Орбакайте в этом году празднует иностранный праздник Хэллоуин, так как теперь проживает вместе с семьей США. В личном блоге артистка показала наряд, который выбрала для посещения дома ужасов — она была в образе мрачной Мэри Поппинс.

Кристина опубликовала видео, в котором показала атмосферу праздника. Вместе с отцом и дочерью она посетила мероприятие, посвященное Хэллоуину. Семья певицы была в повседневных нарядах, а она сама решила выделиться. На артистке было черное платье с прозрачными вставками.

«Неделя Хэллоуина начинается. Дети очень рады», - рассказала Орбакайте.

Напомним, что певица уже пару лет не возвращается в Россию. В 2023 году она пыталась выступать в стране, но общественники высказывались против ее концертов, поэтому она приняла решение поставить карьеру на родине на паузу. Сейчас Кристина поет для русскоговорящих поклонников исключительно в США и Европе.

