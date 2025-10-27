Ближайшие концерты принесут Криду огромные деньги

Рэпер Егор Крид (настоящее имя – Егор Булаткин) может заработать на ближайших концертах более 80 миллионов рублей. Такие подсчеты привел Telegram-канал «Звездач».

По информации канала, в Балашихе билеты на шоу Крида были полностью распроданы и организаторы заработали не менее 13 миллионов рублей.

«В Мытищах концерт принесет около 28 миллионов, еще 11 миллионов — Архангельск, а Ярославль — свыше 32 миллионов», — утверждает издание.

Напомним, что ранее Крида оказался в центре скандала после концерта, прошедшего 30 августа в «Лужниках». Мероприятие было маркировано 12+, его посетили 86 тысяч человек. Однако часть номеров оказалась наполнена откровенными элементами, в том числе с полуголыми танцовщицами. Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сравнила выступление с «голой вечеринкой» и пожаловалась в прокуратуру.