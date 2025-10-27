Светлана Бобкина раскрыла ужасы отношений с агрессивным возлюбленным

Светлана Бобкина, участница группы «Стрелки», в откровенном интервью на шоу «Звезды сошлись» рассказала о тяжелых отношениях с бывшим возлюбленным из Израиля по имени Сэм. Мужчина, обучался режиссуре во ВГИКе. Он страдал от психических расстройств и проявлял агрессию, доводя Светлану до страха.

«Сэма можно было назвать гением, но в жизни он был больной человек. Он бил или унижал, даже из самых простых вещей делал дьявольскую провокацию», — призналась Бобкина.

Одного из эпизодов насилия она вспоминает особенно тяжело: мужчина ударил её по голове, решив, что она улыбнулась мужу подруги. Несмотря на попытки вернуться к отношениям, ситуация повторялась снова и снова.

Три с половиной года певица жила в постоянном кошмаре, пока случайная измена не дала ей возможность взять контроль в свои руки. После того как Сэм ушел из её жизни, Светлана обратилась к психологу и начала восстанавливать свои силы.

